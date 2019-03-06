"أنصار الله" تسيطر على جبل القيم الاستراتيجي في محافظة حجة

استعادت جماعة "أنصار الله"، اليوم الأربعاء، جبل القيم الاستراتيجي في محافظة حجة شمال غربي اليمن بعد معارك مع قبليين موالين للجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي.

القاهرة — سبوتنيك أبلغ مصدر عسكري يمني وكالة "سبوتنيك" بأن "مقاتلي أنصار الله استعادوا جبل القيم الاستراتيجي المطل على منطقة العبيسة شرق مديرية كُشر شمال حجة، عقب معارك ضارية خاضوها مدعومين بقصف صاروخي ومدفعي مكثف مع قبائل حجور المدعومة من التحالف".

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... الجيش يسيطر على قرى شمال صعدة

وأضاف أن "أنصار الله" أصبحت، بعد استعادة جبل القيم، تسيطر نارياً على قرى ومساكن قبائل حجور.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمنن نفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.