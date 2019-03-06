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    وفاة المعمارية العراقية العالمية زها حديد

    على خطى زها حديد... مهندسة عراقية تبدع في الولايات المتحدة (فيديو وصور)

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    العالم العربي
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    سطع نجم مهندسة عراقية شابة، في سماء الولايات المتحدة الأمريكية، لتحذوا بنجاحها على خطى مواطنتها المهندسة العراقية العالمية زها حديد، صاحبة أروع تصاميم فن العمارة في العالم.

    ولدت ديانا السندي وترعرعت في العاصمة بغداد، وانتقلت للعيش إلى مدينة لوس أنجلوس عام 2008، وحصلت من هناك على شهادة البكالوريوس بالهندسة الكيمياوية عام 2017، ثم بدأت أول عمل لها في مجال تصنيع الصواريخ لاستكشاف الفضاء ومحركات الأقمار الصناعية.

    ومنحت منظمة "brooke owens fellowship"، فرصة لديانا لتطوير مهاراتها في مجال علوم الفضاء بالتعاون مع وكالة "ناسا"، بعد حصولها على البكالوريوس بتفوق.

    وقالت ديانا، أنها تحب مجال عملها كونه يوفر لها فرصة لحل المشاكل الجديدة في كل يوم، وأنه بعيد عن الروتين، معتبرة أن عملها في مجال الاستكشاف الفضائي هو عمل اللانهاية لفهم الكواكب والنجوم. وفقا لموقع "موازين نيوز".

    وأكدت ديانا، بأن سعة عالم الهندسة منحها الدافع تجاه التغيير الإيجابي في العالم لحل المشاكل، وبواسطة الجهد الجماعي ومقابلة الأشخاص البارعين أثبتت تفوقها كأول عراقية تدخل ناسا، والتي وفرت لها خيارات متعددة للتخصص في مجال صناعة السيارات أو الصواريخ أو غيرها من الاختصاصات التي تتطور، وتمنح مساحة لاختراع التقنيات أو الآلات وكل ما يهم المستقبل.

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    •Swipe left for the English version مرحبا! انا اسمي ديانا. أهلاً بيكم على صفحتي؛ @thearabianstargazer هنالك اهتمام قليل في الشرق الأوسط في مجالات الهندسة و العلوم، فهدفي من هذه الصفحة هو تزویدكم بالإجابات والموارد حول كیف یمكنكم أن تكونو جز ًءا من حقل العلوم والتكنولوجیا والهندسة والریاضیات بنجاح Hi! My name is Diana. Welcome to my page; @thearabianstargazer✨ There is a gap in the Middle East about communicating the importance of science. My goal from this page is to provide you with answers and resources on how you can be part of the STEM field. Stay tuned for more content! 🚀💫🌍

    Публикация от Diana Alsindy | ديانا السندي (@thearabianstargazer) 17 Окт 2018 в 11:08 PDT

    وحول حلم الكثير من الناس بالوصول إلى الفضاء واستكشاف ما يحتويه، بيّنت ديانا أنه لا توجد محددات خاصة للدخول في هذا المضمار، إذ بإمكان كل من يعمل في الهندسة أو العلوم أو الاتصالات أو التكنولوجيا أن يعمل بعلوم الفضاء.

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    شكرا جزيلا لبرنامج @irfaasawtak على إلقاء الضوء على قصتي بشكل مبسط و ممتع و متفاعل و شكر خاص الى @ammardawriya و @ali_fathi_production على روحهم الرياضية و اخراجهم و تصويرهم المبدع. انا اقدر مجهوداتكم و متأكدة حنعمل سوى مرة ثانية. ممتنة الى قناة الحرة @alhurranews على بث هذه المقابلة. اتمنى ان قصتي تكون ملهمة و مشجعة لشبابنا العربي ملاحظة: يوم ثلاثاء سعيد عليكم😉💕.. Thank you to @irfaasawtak for highlighting my story in an interactive, simple way. Special thanks to @ammardawriya and @ali_fathi_production for their support by directing a very creative interview. I am sure this is not the last time we will work together. Many appreciations to @alhurranews for broadcasting this video. I hope my story will encourage our Arab youth.. PS: happy badass woman Tuesday! 💕😉 #engineering #aerospace #alhurra #irfaasotak#rockets #rocketry #arabicinterview #STEM #femaleengineer #girlsinscience#dianaalsindy #الهندسة#ديانا_السندي #عالم_الفضاء #ناسا_بلعربي #المرأة_في_المجال_الهندسي#استرو_بالعربي #المرأة_في_الفضاء#المرأة_المهندسة #قناة_الحرة ٪#العربية #ارفع_صوتك #المرأة_العراقية#استكشاف_الفضاء#صواريخ_للاستكشافات_الفضائية

    Публикация от Diana Alsindy | ديانا السندي (@thearabianstargazer) 12 Фев 2019 в 11:34 PST

    وسبق ديانا السندي، للعمل في وكالة "ناسا" الدولية من العراقيين، المهندس سامي باني حسين، الذي تخرج من الجامعة التكنولوجية ببغداد في تسعينيات القرن الماضي.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, وكالة ناسا, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
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