هدية غير متوقعة من رئيس النمسا إلى أمير قطر (فيديو + صور)

وظهر خلال الفيديو الرئيس النمساوي وهو يقدم هدية كروية رمزية للشيخ تميم، على هامش مباحثات الزعيمين في العاصمة فيينا، التي يزورها أمير قطر حاليا.
#شاهد | أمير قطر لرئيس النمسا: لدينا منتخب قوي جداً، أنا فخور جداً بهمhttps://t.co/EzyNL3hx0R pic.twitter.com/04bb3Gc8Lx— الخليج أونلاين-رياضة (@KLJONLSports) ٥ مارس ٢٠١٩
رئيس النمسا يُهدي أمير قطر كرة قدم دعماً منه لـ #مونديال_2022https://t.co/EzyNL3hx0R— الخليج أونلاين-رياضة (@KLJONLSports) ٥ مارس ٢٠١٩
| #قطر2022 #الوعد2022 #مونديال_قطر pic.twitter.com/tNSQuITjXk
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