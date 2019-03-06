بعد اختراق مجاله... مطار معيتيقة الليبي يعلن وقف الملاحة الجوية

طرابلس — سبوتنيك. وقالت إدارة المطار، في بيان اليوم الأربعاء، إنه "بناء على تعليمات من مصلحة الطيران المدني بتوقف الملاحة الجوية، صباح اليوم، عن مطار معيتيقة الدولي ولليوم الثاني على التوالي، بشكل مؤقت، حفاظاً على السلامة الجوية من اختراقات طائرات بدون طيار مجهولة الهوية للأجواء وقريبة من محيط المطار، قد يسبب في كارثة".
وكانت مصادر ليبية أكدت لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن هناك تحركات للجيش الليبي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة شرقي البلاد، من أجل تأمين العاصمة، طرابلس.
واقترب الجيش الليبي من عملية تطهير الجنوب التي أطلقها القائد العام للجيش الليبي من إنجاز مهامها بطرد زمر العصابات الإجرامية الوافدة وشراذم الإرهابيين من بلادنا والقضاء عليهم.
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