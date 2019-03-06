ابن سلمان يعلن توجيها من العاهل السعودي

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، أكد فيصل بن سلمان أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه بتقديم أرقى الخدمات لزوار المسجد النبوي.
وأشار الأمير فيصل بن سلمان إلى أن ما تحقق من نجاح في موسم الحج الماضي جاء في إطار الاستعدادات المبكرة التي قامت بها الجهات المعنية، وتضافر الجهود بين كافة قطاعات الدولة في ظل توجيهات الملك سلمان.
وعرض أمير منطقة المدينة المنورة إحصاءات ومؤشرات أعداد المعتمرين التي أعدتها الإدارة العامة لشؤون الحج والزيارة بإمارة المنطقة.
وتم خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، قبل أن تصدر اللجنة بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.
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