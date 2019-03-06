ابن سلمان يعلن توجيها من العاهل السعودي

شدد أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس لجنة الحج والزيارة، على أهمية جاهزية واستعداد كافة الجهات المعنية لموسم الحج المقبل.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، أكد فيصل بن سلمان أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه بتقديم أرقى الخدمات لزوار المسجد النبوي.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الحج والزيارة في المنطقة، بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب رئيس لجنة الحج والزيارة في منطقة المدينة المنورة.

وأشار الأمير فيصل بن سلمان إلى أن ما تحقق من نجاح في موسم الحج الماضي جاء في إطار الاستعدادات المبكرة التي قامت بها الجهات المعنية، وتضافر الجهود بين كافة قطاعات الدولة في ظل توجيهات الملك سلمان.

وعرض أمير منطقة المدينة المنورة إحصاءات ومؤشرات أعداد المعتمرين التي أعدتها الإدارة العامة لشؤون الحج والزيارة بإمارة المنطقة.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، قبل أن تصدر اللجنة بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.