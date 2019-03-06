المخابرات العراقية تنفذ عملية نوعية في سوريا

أكد المتحدث الرسمي باسم العمليات المشتركة العراقية، العميد يحيى رسول، اليوم الأربعاء، اعتقال عناصر فرنسيين من تنظيم "داعش"، في سوريا.

وأوضح رسول، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، قائلا "بعملية نوعية لجهاز المخابرات العراقي، استطاع أن يلقي القبض على 13 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي، يحملون الجنسية الفرنسية".

© Sputnik . Dmitriy Vinogradov العراق: "قسد" سلمتنا جميع الدواعش المعتقلين من مختلف الجنسيات

وأضاف رسول، أن العملية تمت بعد استدراج العناصر الإرهابيين، في داخل الأراضي السورية، وهؤلاء حسب تصريح رئيس الجمهورية، برهم صالح، أشار إلى أنهم سيحاكمون وفق القضاء العراقي.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح إن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي الفرنسيين، الذين تسلمهم العراق سيحاكمون وفقا للقانون العراقي.

وزار صالح فرنسا، الاثنين 25 فبراير/ شباط الماضي، وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب الصفة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية على "تويتر".

وقال الرئيس العراقي إن هؤلاء سيحاكمون وفقا للقانون العراقي، مشيرا إلى أنهم متهمون بارتكاب جرائم ضد العراقيين وضد المنشآت العراقية وفي العراق وسيحاكمون وفقا القانون العراقي وهذا ما يجيزه القانون الدولي.