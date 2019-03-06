بالفيديو... سعوديون يشربون القهوة في القطب المتجمد

وأظهر المقطع المتدوال الشباب السعوديين وهم يشربون القهوة ويجلسون حول النار على طريقة "الكشته" السعودية، على الثلوج.

ووصف خالد الزعاق أحد المهتمين بالفلك والمناخ، أحد أعضاء الرحلة، أن الإعداد للرحلة تم مع مجموعة من الشباب المهتمين بالمناخ وتغيراته ومحبي الاكتشاف والمغامرة نحو المواقع القطبية لتسجيل مشاهدات من هناك، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأضاف الزعاق "تحركنا نحو النرويج في الخط الموازي للقرى الروسية، وهي مواقع مهجورة، والذهاب إليها يتم بلا جوازات لعدم وجود نقاط حدودية هناك، نظير ما تعيشه المنطقة من ظروف مناخية قاسية، وكان هذا مصدر قلق بالنسبة لنا".

وتابع الشاب السعودي، "تحركنا نحو أقرب منطقة مأهولة بالسكان في القطب، لنواجه مشكلة في الانتقال عبر العربات المجنزرة، والتي انتقلنا بها من المنطقة النرويجية نحو المواقع الروسية وهي قرية روسية مهجورة".

وتابع الزعاق الحديث: "تغلبنا على مشكلة عدم وجود نقاط الجوازات على الحدود بين روسيا والنرويج عبر الطيران نحو جزيرة سلفارفارد، وتحركنا من الجزيرة عبر الدبابات المجنزرة نحو القرية الروسية المهجورة، والتي أعادتها روسيا للاستفادة منها سياحيا في القطب المتجمد".

وأبان الزعاق "لم تكن الرحلة سياحية فقط، بل تحمل في طياتها الاكتشاف العلمي، وتسجيل ملاحظات حول تأثير المناخ هناك على الخليج، خصوصاً في موسم الشبط أو ما يعرف ببرد الأزيرق، وكذلك مشاهدات الشفق القطبي".