إعلام: مسيرات بالآلاف لأساتذة المغرب بعد ليلة "دامية" جراء تدخلات أمنية (فيديو)

عاد الأساتذة المتعاقدون، صباح اليوم الأربعاء، للتظاهر في مختلف المدن المغربية بعد ليلة وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها "دامية ومرعبة".

وخرج الآلاف منهم، في مسيرة احتجاجية للمطالبة بـ"إسقاط التعاقد" وإدماجهمم في الوظيفة العمومية، وسط مخاوف من تدخل أمني بعد أن شهدت احتجاجات ليلة أمس بعدد من المدن، تدخلات أمنية أسفرت عن وقوع إصابات واعتقالات.

المسيرة التي انطلقت من ساحة باب العقلة في اتجاه مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان، شهدت إنزالا أمنيا كثيفا من قوات الأمن والقوات المساعدة وأفراد الأمن باللباس المدني، بحضور سيارات الإسعاف والوقاية المدنية ترقبا لأي احتمال بتدخل أمني، وفقا لإعلام محلي.

ورفع المحتجون الذين قدموا من مختلف مدن جهة طنجة تطوان الحسيمة، شعارات غاضبة تندد بالتدخلات الأمنية التي طالت زملاءهم بمراكش وجدة وفاس والرشيدية وبني ملال أمس الثلاثاء، مرددين هتافات تصف نظام التقاعد بـ"المهزلة".

وليلة أمس الثلاثاء، أقدمت القوات العمومية، على التدخل بشكل وصفه المحتجون بـ"العنيف"، لفض اعتصامات الأساتذة المتعاقدين أمام مديريات وأكاديميات التعليم بعدد من المدن، ما أسفر عن وقوع إصابات واعتقال عدد منهم.

وانتشرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق لحظات التدخل الأمني في حق الأساتذة المتعاقدين، أثناء خوضهم لاعتصامات مرفوقة بمبيت ليلي أمام أكاديميات ومديريات التعليم، وصلت حد استعمال خراطيم المياه لتفريقهم.

وخلفت تدخلات القوات العمومية، إصابات في صفوف الأساتذة المتعاقدين، وصف بعضها بالخطير، ونقل أغلبهم إلى المستشفيات القريبة من المعتصمات من أجل تلقي العلاجات اللازمة، كما جرى خلال هذه العملية توقيف عدد من الأساتذة بعض مطاردات دامت لساعات متأخرة.

وخلق خبر وفاة أستاذة في مراكش رعبا لدى الجميع، وهو الخبر، الذي راج على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى إثره صرح الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم في مراكش، لـ"اليوم 24" أن خبر الوفاة غير صحيح، مؤكدا أن حالتها خطيرة، جراء تدخل القوات العمومية.

وأكد المتحدث ذاته أن الأستاذة تم نقلها إلى قسم المستعجلات في المستشفى الجهوي في مراكش، حيث تقدم لها الإسعافات الضرورية، وحالتها مستقرة.