25 أسلوبا مختلفا للتعذيب... انتقاد سعودي لانتهاكات حرية الصحافة

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فيديو جراف تحت عنوان، "انتهاكات وجرائم الميليشيات الحوثية ضد الصحفيين"، وأرفقت به تعليقا قالت فيه، "ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في المرتبة الثانية عالميا بعد تنظيم داعش الإرهابي في انتهاك حرية الصحافة".
ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من #إيران في المرتبة الثانية عالميًا بعد تنظيم داعش الإرهابي في انتهاك حرية الصحافة. #إعلام_الحوثي_صناعة_إيرانية#واس pic.twitter.com/s09upHkMO8— واس (@spagov) ٦ مارس ٢٠١٩
كما وثقت الوكالة الرسمية السعودية، لقاءات مع صحفيين قالت فيها، إن جماعة الحوثي قامت بتعذيبهم أو الاعتداء عليهم أو قتلهم".
وتابعت الوكالة الرسمية السعودية، أن منظمة "مراسلون بلا حدود" صنفت جماعة الحوثي في المرتبة الثانية بعد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، في انتهاك حقوق الصحفيين.
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