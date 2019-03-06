25 أسلوبا مختلفا للتعذيب... انتقاد سعودي لانتهاكات حرية الصحافة

انتقدت وكالة الأنباء السعودية الطريقة التي تتعامل بها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) مع الصحفيين في اليمن.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فيديو جراف تحت عنوان، "انتهاكات وجرائم الميليشيات الحوثية ضد الصحفيين"، وأرفقت به تعليقا قالت فيه، "ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في المرتبة الثانية عالميا بعد تنظيم داعش الإرهابي في انتهاك حرية الصحافة".

وقالت الوكالة السعودية داخل الفيديو جراف، إن 55 صحفيا تعرضوا للتعذيب على يد الجماعة اليمنية"، مضيفة أن "الصحفيين تعرضوا للتعذيب الجسدي والترهيب النفسي".



ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من #إيران في المرتبة الثانية عالميًا بعد تنظيم داعش الإرهابي في انتهاك حرية الصحافة. #إعلام_الحوثي_صناعة_إيرانية#واس pic.twitter.com/s09upHkMO8 — واس (@spagov) ٦ مارس ٢٠١٩

وأضافت الوكالة الرسمية السعودية، "أنه تم رصد 25 أسلوبا مختلفا للتعذيب، حيث استخدم الصعق الكهربائي والسجن الانفرادي، إلى جانب التهديد بحبس العائلات، وسجن الصحفيين مع مختلين عقليا".



كما وثقت الوكالة الرسمية السعودية، لقاءات مع صحفيين قالت فيها، إن جماعة الحوثي قامت بتعذيبهم أو الاعتداء عليهم أو قتلهم".

وتابعت الوكالة الرسمية السعودية، أن منظمة "مراسلون بلا حدود" صنفت جماعة الحوثي في المرتبة الثانية بعد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، في انتهاك حقوق الصحفيين.