الأمطار تغمر الطرق والسيارات في مدينة اللاذقية السورية (فيديو)

شهدت مدينة اللاذقية الساحلية هطولات مطرية غير مسبوقة أدت لحدوث اختناقات مائية تسببت بغمر بعض السيارات والأقبية السكنية، كما أدت لقطع طرق رئيسة بشكل مؤقت، وتحديدا طريق اللاذقية – حلب القديم الذي يعد صلة الوصل بين مدينة اللاذقية وبين بعض قرى الريف الشمالي، وشرياناً يربط المدينة بالمنطقة الصناعية والمعامل الخاصة والحكومية المنتشرة على جانبي الطريق.

قال مدير الخدمات الفنية لوكالة "سبوتنيك": إن محافظة اللاذقية تلقت خلال اليومين الماضيين معدلات مرتفعة من الهطولات المطرية دامت قرابة 48 ساعة متواصلة وبشكل يتجاوز التوقعات، ما أدى إلى حدوث اختناقات في المصارف التي لم تستوعب الغزارة المطرية لكون طريق اللاذقية — حلب منخفضا، ومعظم كميات الأمطار تأتي من قريتي سقوبين وروضو المرتفعتين.

وأضاف أن الجهات الخدمية في اللاذقية استنفرت كافة ورشاتها وآلياتها واستطاعت تلافي معظم المشكلات وحالت دون تفاقمها، عبر الاستعانة بالآليات الكبيرة والجرافات المجنزرة التي عملت على فتح مصارف المياه وإزالة الأوساخ والأتربة من المصارف الفرعية والرئيسة، ما أدى إلى فتح الطرق الحيوية أمام المواطنين.

وكانت نسبة الهطولات المطرية تخطت المعدل العام بعد سلسلة منخفضات محملة بالأمطار الرعدية لم تشهدها البلاد منذ عقود.

وكانت الأيام الأخيرة شهدت معدلات عالية من الهطولات المطرية في العديد من المحافظات السورية، حيث عانت محافظة السويداء منذ مطلع الأسبوع الجاري من تشكل السيول والتجمعات المائية والاختناقات ببعض المواقع في المدينة ودخول المياه إلى عدد من المنازل والأقبية الواقعة دون منسوب الطرق في مواقع متفرقة بمدينة السويداء بالاضافة إلى جريان غزير للمياه في معظم الأودية وارتفاع نسب التخزين في السدود لتتجاوز 12 مليون متر مكعب.