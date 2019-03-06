"أنصار الله" تعلن استعادة مواقع قبالة منفذ حدودي مع السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، السيطرة على مواقع تابعة للجيش اليمني في قطاعي عسير وجيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. نقل المركز الإعلامي لـ "أنصار الله" على "تويتر" عن مصدر عسكري، إن الجماعة نفذت عملية هجومية على الجيش اليمني قبالة منفذ علب في عسير، تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على مواقع تمركزه.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... الجيش يسيطر على قرى شمال صعدة

وأكد مقتل وإصابة أعداد من الجيش اليمني وإعطاب ثلاث آليات عسكرية تابعة له في العملية الهجومية قبالة المنفذ الحدودي الدولي.

إلى ذلك، أطلقت "أنصار الله" صاروخين محليي الصنع نوع " زلزال 1" (مداه 3 كم) على تجمعات للجيش اليمني في منفذ علب الحدودي، وفقاً للمركز.

على صعيد آخر، سيطر مقاتلو "أنصار الله" على مواقع عدة للجيش اليمني قبالة جبل قيس في محور جيزان، بعملية هجومية خلفت عدداً من القتلى والجرحى في صفوف العسكريين اليمنيين، حسب المركز الإعلامي للجماعة.

وأضاف أن الجماعة استدرجت مجموعة من العسكريين اليمنيين إلى حقل عبوات ناسفة قبالة جبل قيس، أدى إلى تضاعف عدد القتلى والجرحى منهم.

وأشار إلى تدمير جرافة عسكرية بصاروخ موجه شرق جبل الدود في ذات القطاع.