الرئيس السوداني يعزل محافظ البنك المركزي

أعلنت رئاسة الجمهورية السودانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عمر البشير عزل محافظ البنك لمركزي محمد الزبير.

وقالت الرئاسة، في بيان إن: "رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير أصدر اليوم قرارا جمهوريا قضى بتكليف السيد حسين يحيى جنقول محافظا لبنك السودان المركزي".

يتبع…