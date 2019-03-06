الصحة الفلسطينية تعلن إصابة شاب برصاص في الرأس خلال فعاليات "الإرباك الليلي" شرق غزة

هذا ودوت صافرات الإنذار في مدينة أشكول الإسرائيلية شمال قطاع غزة، تحسبا لإطلاق صواريخ من داخل القطاع.

وكان افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال في بيان له مساء اليوم الأربعاء، "تم إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي اشكول في أعقاب رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، تم تشغيل منظومة الدفاع الجوي في أعقاب ذلك".

#عاجل:اطلاق صافرات الانذار في المجلس الاقليمي #اشكول في أعقاب رصد اطلاق #صاروخ من قطاع #غزة باتجاه الاراضي الاسرائيلية. تم تشغيل منظومة الدفاع الجوي في اعقاب ذلك. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 6, 2019

يشار إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يخرج في مظاهرات أسبوعية، كل يوم جمعة، بدأت في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي، يخرج فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فيما يسمى بـ"مسيرات العودة".