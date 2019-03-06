"أنصار الله" تعلن استهداف معسكر لقوات يمنية في جيزان بطائرة مسيرة

صنعاء — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله إن "سلاح الجو المسير نفذ هجوما بطائرة قاصف " كي 2" على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في معسكر الدرب بجيزان".

© REUTERS / Naif Rahma "أنصار الله" تعلن استعادة مواقع قبالة منفذ حدودي مع السعودية

ولم تورد "المسيرة" تفاصيل عن عملية القصف الجوي.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.