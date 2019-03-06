إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة

دوت صافرات الإنذار في مدينة أشكول الإسرائيلية شمال قطاع غزة، وذلك تحسبا لإطلاق صواريخ من داخل القطاع.

القدس — سبوتنيك. وقال افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له مساء اليوم الأربعاء، "تم إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي اشكول في أعقاب رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، تم تشغيل منظومة الدفاع الجوي في أعقاب ذلك".

#عاجل:اطلاق صافرات الانذار في المجلس الاقليمي #اشكول في أعقاب رصد اطلاق #صاروخ من قطاع #غزة باتجاه الاراضي الاسرائيلية. تم تشغيل منظومة الدفاع الجوي في اعقاب ذلك. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 6, 2019

وأضاف أدرعي "وقبل ذلك صدر إنذار في تطبيق الجبهة الداخلية في منطقة مفتوحة بالقرب من السياج الأمني شمال القطاع- بعد الفحص تبين أن الإنذار نتيجة عبوة ناسفة تم رميها كجزء من أعمال شغب، ولم تجتاز السياج الأمني".

#عاجل:صدر في وقت سابق انذار في تطبيق #الجبهة_الداخلية في منطقة مفتوحة بالقرب من #السياج_الامني شمال #القطاع- بعد الفحص تبين ان الانذار صدر نتيجة عبوة ناسفة تم رميها كجزء من اعمال شغب، ولم تجتاز السياج الامني. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 6, 2019

يشار إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يخرج في مظاهرات أسبوعية، كل يوم جمعة، بدأت في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي، يخرج فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فيما يسمى بـ"مسيرات العودة".