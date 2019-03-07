الجيش اليمني يحبط محاولة "أنصار الله" استعادة جبال في الجوف

دارت مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة- سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، إن "مواجهات اندلعت عقب محاولة مليشيا الحوثي التسلل باتجاه جبال الربعة الاستراتيجية الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة".

© AFP 2018 / Mohammed Huwais "أنصار الله" تعلن استهداف معسكر لقوات يمنية في جيزان بطائرة مسيرة

وأضاف أن "قوات الجيش تمكنت من إفشال المحاولة، وتكبيد المليشيا عددا من القتلى، بينهم مشرفها في الجبهة عارف سالم مشير الغري، من مديرية رازح بصعدة، وإصابة آخرين".

وأعلنت القوات الحكومية يوم الثلاثاء، السيطرة على سلسلة جبال الربعة وجبال بركان، عقب معارك مع جماعة أنصار الله، التي تكبدت خسائر كبيرة العدد والعدة، حسب الجيش اليمني.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.