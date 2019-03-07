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03:19 07 مارس/ آذار 2019
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    الجيش الليبي

    ليبيا: قوة عسكرية تابعة لقيادة الجيش الليبي تستعد لتنفيذ مهام جديدة

    © Sputnik . Mahmoud Turkia
    العالم العربي
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    أعلن مصدر عسكري ليبي في مدينة بنغازي شرقي البلاد اليوم الخميس أن القيادة العامة للجيش الليبي تقوم بتجهيز قوة عسكرية كبيرة للقيام بمهمة جديدة بعد الانتهاء من تطهير الجنوب الليبي بالكامل.

    بنغازي- سبوتنيك. وقال المصدر العسكري الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك" إن "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تجهز قوة من اللواء 106 مجحفل قوامها 500 عربة عسكرية ثقيلة وخفيفة من مدينة بنغازي للاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها من قبل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر".

    عناصر الجيش الوطني الليبي خلال مواجهة إرهابيي تنظيم داعش في بنغازي، ليبيا 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    © REUTERS / Esam Omran Al-Fetori
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    وكانت مصادر ليبية أكدت لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، أن هناك تحركات للجيش الليبي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة شرقي البلاد، من أجل تأمين العاصمة، طرابلس.

    يشار إلى أن نشطاء وإعلاميين ليبيون قد أطلقوا على مواقع التواصل الاجتماعي حملة باسم "تأمين العاصمة".

    واقترب الجيش الليبي من عملية تطهير الجنوب التي أطلقها القائد العام للجيش الليبي من إنجاز مهامها بطرد زمر العصابات الإجرامية الوافدة وشراذم الإرهابيين من بلادنا والقضاء عليهم.

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    الكلمات الدلالية:
    خليفة حفتر, ليبيا
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