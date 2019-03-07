الوليد بن طلال: أتخذ أهم قراراتي أثناء المشي (فيديو)

ويظهر على مقطع الفيديو الكاتب أحمد العفرج مع الأمير وليد بن طلال، حيث قال: "أهم شيء لدي هو المشي في البر، في عطلة نهاية الأسبوع أمشي على الأقل ساعتين إلى 3 ساعات، ومعظم إن لم تكن كل قراراتي الشخصية والعملية تتم في البر وخلال ممارستي رياضة المشي"، وشدد الأمير على أهمية ممارسة الرياضة فالعقل السليم في الجسم السليم.
صاحب السمو الملكي الأمير #الوليد_بن_طلال @Alwaleed_Talal— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 6, 2019
كل قراراتي الهامة تتم في البر أثناء المشي.
و #جامعة_روتانا خَرّجت قيادات تخدم الوطن:@TurkiAlshabanah@salhendi@TurkiAlajmah@Arfaj1
#المشي_مع_العرفج#ياهلا_بالعرفج pic.twitter.com/RJs7h8dR8B
بدأ الأمير في ممارسة المشي منذ أكثر من 50 سنة، وأضاف في هذا الصدد: "أمشي يوميا ساعتين أو ساعة ونصف على الأقل أو على الدراجة الهوائية".
وعلق الكاتب، أن الأمير يمشي 9 كم في الساعة، قائلًا: "فهو تعدى المشي إلى السعي، هو يسعى أكثر وأنا لا أستطيع ألاحقه أنا أمشي 5 كيلو بالساعة".
كما تحدث الأمير عن بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمنافسة القوية بين الهلال ووصيفه النصر، وأشار: "المنافسة شرسة بين الفريقين والخصمين اللّدودين، وأعتقد الهلال أقرب لتحقيق الدوري، لكن الكرة مستديرة ونهاية المطاف لا يعرف المتصدر والفائز إلا بنهاية الدوري".
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