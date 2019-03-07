لبنان يرفض المساس بحقوقه في خط الغاز الإسرائيلي مع قبرص واليونان

جدد وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، رفض لبنان لما أسماه التعدي على حقوقها الاقتصادية عبر مشروع خط الغاز المزمع بين إسرائيل وقبرص واليونان.

القاهرة —سبوتنيك. بحسب الوكالة الوطنية للإعلام: "وجه وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة، والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وإلى وزراء خارجية قبرص، واليونان، وإيطاليا بخصوص مشروع مد خط أنابيب غاز بين إسرائيل، وقبرص، واليونان، ومن ثم إلى إيطاليا".

الطريق الآخر لتصدير الغاز الإسرائيلي هو خط انابيب يتكلف 6 مليار يورو عبر قبرص واليونان إلى أوروبا

الاتفاق علي الغاز الإسرائيلي اذا كتب له النجاح، سيجعل هذا الخط قليل الجدوي بالنسبه لقبرص واليونان فقط ويدفعهم لاتفاق مماثل مع مصر

وده اكبر مكسب لمصر pic.twitter.com/zCNq6AfmXP — Mhmdzaki (@mhmdzaki69) February 20, 2018

وبحسب الوكالة، "نبه الوزير باسيل إلى "عدم المس بحقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخاصة، ووجوب الاحتكام إلى القوانين الدولية الخاصة بالبحار والإحداثيات التي أرسلها لبنان إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة". وأكد أن "لبنان لن يسمح بالتعدي على حقوقه وسيادته".