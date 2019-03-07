مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، فجر اليوم الخميس، وفاة الطفل سيف الدين عماد ناصر أبو زيد (15عاما)، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها الليلة الماضية.

وأصيب الطفل سيف الدين عماد ناصر أبو زيد برصاص القوات الإسرائيلية شرق مدينة غزة.

استشهاد طفل فلسطيني وطائرات الاحتلال تقصف غزة https://t.co/x6pNoH7Ur0 — اخبار فلسطين (@palestineapp) March 7, 2019

وأكد مراسل وكالة "وفا" الفلسطينية نقلا عن مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، بأن الطفل أبو زيد كان أصيب برصاصة في الرأس أطلقها عليه قناصة إسرائيل خلال مشاركته بفعالية سلمية قرب موقع "ملكة" شرق مدينة غزة.

وأصيب ستة مواطنين بجروح مختلفة برصاص القوات الإسرائيلية، نقلوا على أثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.