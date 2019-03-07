دوي انفجار كبير بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو

وقع انفجار، اليوم الخميس، قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشيو.

القاهرة- سبوتنيك. بحسب "راديو دالسان" الصومالي: "هز انفجار سيارة ضخم المسرح الوطني بالقرب من القصر الرئاسي في مقديشو"، دون إعطاء تفاصيل أخرى.

وعاد رئيس الجمهورية الصومالي محمد عبد الله فرماجو والوفد المرافق له أمس إلى مقديشو بعد جولة شملت كلا من إثيوبيا وكينيا.

وبحث فرماجو مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتسريع التكامل الاقتصادي في القرن الأفريقي لخلق أجواء ملائمة للتجارة والإستثمار التي تعود بالفائدة على شعوب المنطقة.

واتفق الجانبان على أهمية قيام دول المنطقة بالمشاركة في تعاون أقوى وتسوية الخلافات عن طريق الدبلوماسية والحوار، كما توصلا إلى أن عودة تعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وكينيا مهمة للغاية في المنطقة.