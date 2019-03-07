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11:11 07 مارس/ آذار 2019
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    الرئيس السوداني عمر البشير يغادر بعد إلقاء خطابه في قصر الرئاسة في الخرطوم

    مبادرة سودانية تدعو لتكوين مجلس رئاسي بزعامة البشير

    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    العالم العربي
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    طرح تحالف "قوى 2020" مبادرة اقترح فيها الاتفاق على فترة انتقالية لمدة عامين تبدأ بانتهاء مدة حكم الرئيس البشير في 2020 وتنتهي في 2022.

    ووفقا لصحيفة "الانتباهة"، طرحت المبادرة أيضا تأجيل الانتخابات المزمع عقدها العام المقبل لعامين.

    احتجاجات السودان
    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
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    ودعت المبادرة لتشكيل مجلس رئاسي بزعامة البشير وعضوية خمسة آخرين تختارهم الجمعية العمومية للحوار الوطني.

    واقترح رئيس التحالف بالإنابة رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان الطيب مصطفى في مؤتمر صحفي بالبرلمان أمس، أن تتولى الجمعية العمومية للحوار اختيار أعضاء المجلس الرئاسي والحرص على تمثيل المرأة والشباب.

    وشهدت المبادرة أيضا اقتراح أن يختار رئيس الوزراء بالتشاور مع المجلس الرئاسي تشكيل الحكومة والولاة، كما اقترح التحالف في مبادرته مد أجل البرلمان ومجلس الولايات والمجالس التشريعية الولائية لمدة عامين بعد العام 2020.

    وفيما يخص حالة الطوارئ، أشارت المبادرة إلى ضرورة أن تكون ستة أشهر بدلا من عام وتمدد حال استمرت الدواعي.

    كما دعا التحالف لإلغاء بندين من أمر الطوارئ الأول المتعلقين بدخول المنازل والمنشآت وتفتيشها دون إذن، وتعديل البند المتعلق بحظر التجمعات والندوات غير المرخص لها في أمر الطوارئ الثاني وإبداله ببند جديد يسمح بالمواكب والتجمعات التي ينظمها القانون.

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    الكلمات الدلالية:
    السودان, البشير
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