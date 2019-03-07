طيارون يصلون إلى أمريكا... مقاتلات سعودية تتأهب

سافر عدد من الطيارين السعوديين إلى قاعدة "نلس" الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية، واستقبلهم أحد قادة سلاح الجو السعودي.

وتتأهب مقاتلات سعودية للمشاركة في تمرين "العلم الأحمر 2019" في الولايات المتحدة الأمريكية، حسب صحيفة "الشرق الأوسط".

مقاتلات سعودية تتأهب للمشاركة في تمرين «العلم الأحمر» بأميركا https://t.co/gYAwLurYOR — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) March 7, 2019

والتمرين حسبما أوضح العقيد الطيار الركن مسعود بن شري: "أتى ضمن الخطط المعدة مسبقا لرفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية، والتدريب في بيئة جوية مختلفة، وإبراز ما وصل إليه المشاركون من كفاءة في أساليب التجهيز والإعداد في واقع تنافسي مع دول مصنعة ورائدة في مجال الطيران والتسليح والتدريب".

وأكد مسعود بن شري أن وصول جميع المشاركين من أطقم جوية وفنية ومساندة تعد مرحلة مهمة من مراحل التمرين التي أنجزت بنجاح تام ودقة عالية، موكداً أن تحرك القوات المشاركة بكامل تجهيزاتها ومعداتها ليس بالأمر السهل.