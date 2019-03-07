انطلاق تدريب عسكري بريطاني مصري (أحمس-1) لأول مرة في مصر

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن المتحدّث العسكري المصري، اليوم الخميس، أن التدريب "يشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات والتدريب على تنفيذ الرمايات المختلفة ومكافحة الإرهاب والقتال في المدن التي ستجري خلال شهر مارس/ آذار، بقاعدة محمد نجيب العسكرية وميادين التدريب القتالي للمنطقة الشمالية العسكرية".

وبحسب البيان: "إن تدريب (أحمس —1) يعد واحدا من أرقى التدريبات المشتركة التي تنفذ بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية بما يؤكد متانة أواصر العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين".

كما أكد قائد التدريب من الجانب البريطاني أن التدريب (أحمس — 1) يؤكد على "عمق الروابط بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية ويهدف إلى توحيد العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط"، بحسب البيان.

وأشار البيان أن التدريب يهدف إلى "تنمية وتعزيز العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات وتنمية مهارات القوات المشاركة في أعمال مكافحة الإرهاب، والتوصل لأنسب أساليب مواجهة العناصر الإرهابية والارتقاء بالمستوى التدريبي لعناصر العمل التخصصي والتدريب على مكافحة العبوات الناسفة بإتباع أحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية".