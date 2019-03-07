بالصور...تحركات إسرائيلية على الحدود اللبنانية

وأفادت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن مراسلها في الجنوب اللبناني أن دورية إسرائيلية راجلة تتألف من 15 عسكريا قامت بتمشيط المنقطة الحدودية الفاصلة بين البلدين وتحديدا مقابل بلدة كفركلا اللبنانية.

وبالتزامن مع التحركات الإسرائيلية قامت عناصر هندسية إسرائيلية بتركيب سياج وأعمدة حديدية في المنطقة.

واصل العدو الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أعمال صب طبقة خرسانية لتدعيم البلوكات الإسمنتية التي تم تركيبها في الآونة الأخيرة، في المنطقة المتحفظ عليها، عند الترقيم الحدودي 434 مقابل بلدة كفركلا الجنوبية، بالتزامن مع أعمال جرف وتسوية للأرض تقوم بها جرافتين عند الترقيم الحدودي رقم 430. pic.twitter.com/lZZX6i3YpK — fadel hodroj (@fadelhodroj1968) March 6, 2019

وفي الطرف المقابل، استنفر عناصر من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل لمتابعة الوضع باعتباره خرقا للخط الازرق.