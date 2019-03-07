لبنان يوجه رسائل إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حول حقوقه النفطية

وجه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، اليوم الخميس، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العامة والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي والى وزراء خارجية قبرص، اليونان وإيطاليا، حول مشروع مد خط أنابيب غاز بايبلاين بين إسرائيل وقبرص واليونان ومن ثم إلى إيطاليا.

© Depositphotos / Alex1-3 لبنان يرفض المساس بحقوقه في خط الغاز الإسرائيلي مع قبرص واليونان

وشدد وزير الخارجية على عدم المس بحقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخاصة، ووجوب الاحتكام إلى القوانين الدولية الخاصة بالبحار والإحداثيات التي أرسلها لبنان إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، كما أكد أن لبنان لن يسمح بالتعدي على حقوقه وسيادته.

ويخوض لبنان نزاعا على الحدود البحرية مع إسرائيل على مجمع نفطي في البحر الأبيض المتوسط، وعلى الرغم من الضغوط الإسرائيلية إلا أن لبنان وقّع في شباط/ فبراير عام 2018، عقدا مع شركة "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.

يذكر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حذر إثر لقائه رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي الشركات النفطية ومن بينها شركة "إيني" الإيطالية من موضوع التعدي على البلوك رقم 9.