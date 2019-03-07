بعد الاحتجاجات على البطالة... ملك الأردن يصدر توجيهات للحكومة

أعلن الملك عبد الله أن البطالة تحد كبير أمام الشباب والحد منها وتأمين مستقبل أفضل لهم "أولويتي القصوى، فالشباب هم السواعد التي اعتمد عليها لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه الوطن"، وفقا لوكالة "بترا".

© REUTERS / Kayhan Ozer ملك الأردن: ثبات وعزيمة الأردنيين مكنت البلاد من الوقوف بوجه العواصف

ووجه الملك الحكومة، خلال ترؤسه بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اجتماعا لمجلس السياسات الوطني في قصر بسمان أمس الأربعاء، بوضع الخطط العملية لإيجاد فرص عمل للشباب والحد من مشكلة البطالة باعتبارها الأولوية القصوى.

ودعا الملك الحكومة للاستمرار بالحوار الذي بدأته مع الشباب، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تحفيز نموه ما سيوفر المزيد من فرص العمل.

وشدد ملك الأردن، خلال الاجتماع الذي حضره أيضا الأمير فيصل بن الحسين، مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، أن جميع التعيينات الحكومية يجب أن ترتكز على أسس الكفاءة وتعتمد منهجيات واضحة وشفافة وعادلة ونزيهة، وتضمن تكافؤ الفرص للجميع.

وطالب الملك جميع المسؤولين بالعمل على توفير الفرص للشباب لإطلاق إبداعاتهم وطاقاتهم والتواصل معهم للوقوف على همومهم وطموحاتهم.

قام بعض العاطلين عن العمل في الأردن على مدى الأشهر القليلة الماضية، بالسير على الأقدام نحو الديوان الملكي من عدة مدن للاحتجاج على عدم توافر فرص العمل، وسوء الأحوال الاقتصادية التي تعيشها المملكة الهاشمية حاليا.