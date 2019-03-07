طائرات حربية قطرية وقوات أمريكية في محاكاة لتهديدات الصواريخ الباليستية

شاركت القوات الجوية الأميرية القطرية، ضمن تمرين الدفاع الجوي الصاروخي "جاديكس"، الذي نفذته القوات الأمريكية في قاعدة العديد الجوية في قطر.

© REUTERS / AZIZ TAHER قطر تدعو لحل الخلافات والابتعاد عن "المهاترات والمناكفات"

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الخميس، يعتبر هذا التمرين محاكاة لمسرح العمليات، بالإضافة إلى كونه محاكاة لتهديدات الصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

ويشار إلى أن آلاف الجنود الأميركيين يتمركزون في قاعدة العديد الجوية، وغالبيتهم من القوات المشاركة في عمليات التحالف الدولي بمنطقة الشرق الأوسط.

وقام وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في 13 كانون الثاني/يناير الماضي، بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع قطر، وذلك فيما يتعلق بتوسيع القاعدة وتجديدها.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع الوجود الأميركي في قاعدة العديد الجوية في قطر، مشددا على أن القاعدة تعد "مفتاح" الأمن الدفاعي الأميركي.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، "قطر صديق قوي للولايات المتحدة الأميركية، ونحن نقدر ذلك".