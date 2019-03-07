قرار جديد للرئيس البشير... هل ينقذ الاقتصاد

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا جديدا، وذلك في ظل الصعوبات التي تواجه الاقتصاد السوداني.

وقرر البشير تكليف حسين يحي جنقول محافظا للبنك المركزي السوداني، بعد أن عمل نائبا لمحافظه السابق.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.

الرئيس السوداني يعين محافظا جديدا للبنك المركزي.

الإدارة العامة للشؤون الإعلامية بالرئاسة السودانية:"أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير يوم الأربعاء قرارا جمهوريا قضى بتكليف حسين يحيى جنقول محافظا لبنك السودان المركزي". ولم يشر المرسوم إلى إعفاء محافظ البنك المركزي السابق. pic.twitter.com/KVk9tpkhNs — CGTN Arabic (@cgtnarabic) March 7, 2019

وأدى ذلك إلى قيام شركات الطيران تحديدا بتغيير أسعار التذاكر فيها إلى الدولار الأمريكي، ما اعتبرته سلطة الطيران المدني في السودان "يضر كثيرا بالمواطن"، حسب وكالة الأنباء السوادنية.

وفي وقت سابق، كان الرئيس السوداني عمر البشير قال، في يناير/كانون الثاني الماضي، إن تآكل الاحتياطات النقدية للبنك المركزي السوداني سبب حدوث أزمة السيولة لدى المصارف السودانية.

وأضاف البشير أن احتياطات النقد ببنك السودان المركزي بدأت تتآكل منذ 2015، لكن لم ينتبهوا لهذه القضية إلى أن تفاجؤوا بأزمة السيولة فبراير/شباط 2018.

وأوضح الرئيس السوداني خلال لقائه مع القوى السياسية بولاية جنوب دارفور سابقا، أنهم كثفوا عمليات طباعة النقد بتشغيل الماكينات ليلا ونهارا لتدارك أزمة السيولة.

وتابع البشير: "سنظل نطبع إلى أن تغرق المصارف بالنقد ويحصل جميع العملاء على ودائعهم المصرفية".