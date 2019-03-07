خبر سار لكل "متميز" في السعودية

وسمحت الوزارة لجميع الجهات الحكومية باستقطاب المتميزين من الطلاب والطالبات من خريجي الثانوية العام أو ما يعادلها أو الجامعة، لكي يتم تأهيلهم داخل المملكة أو خارجها في التخصصات التي تستهدفها الجهة وفق خطط تطويرها.

ووضعت الوزارة ضوابط لاستقطاب هذه الفئة من أجل سير البرنامج بالشكل المطلوب، حسب صحيفة المدينة السعودية.

توظيف المتميزين فور تخرجهم في #المدارس والجامعات بالتعاقد pic.twitter.com/51mOmYCyWR — خط الأخبار (@news_ln) March 7, 2019

وأعلنت الوزارة التزامات على الملتحق بالبرنامج الالتزام بها منها اجتياز البرنامج بنجاح، وهو ما يؤدي إلى تعيين المتميز في الجهة التي قامت بتدريبه.

كما أكدت الوزارة أن هناك عدة شروط للالتحاق بالبرنامج منها ألا يكون الشخص مضى على تخرجه أكثر من 4 سنوات.