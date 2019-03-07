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14:21 07 مارس/ آذار 2019
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    ميلانيا ترامب مع زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    زمرد وياقوت وطائرة من الذهب... تعرف على قائمة هدايا السعودية وقادة الخليج لترامب

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    العالم العربي
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    تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأسرته هدايا تبلغ قيمتها أكثر من 140 ألف دولار خلال العام الأول له في البيت الأبيض.

    ووفقا لشبكة NBC News الأمريكية، جاءت الصين والسعودية من بين المانحين "الأكثر سخاء"، حيث منح الرئيس الصيني شي جين بينغ ترامب والسيدة الأولى ميلانيا أغلى هديتين في عام 2017، وهي عبارة عن لوحة خط مزخرف، وصندوق هدايا بقيمة 14400 دولار، ومجموعة أوان خزفية تضم أطباقا طبِع عليها المنزل الوردي.

    دونالد ترامب مع كيم جونغ أون
    © REUTERS / LEAH MILLIS
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    وحصل ترامب على هدايا من السعوديون ودول الخليج بقيمة 24120 دولار، وتضمنت الهدايا قلادة مرصعة بالياقوت والزمرد بقيمة 6400 دولار، قدمها العاهل السعودي الملك سلمان، بجانب نموذج لطائرة مقاتلة مطلية بالذهب بقيمة 4850 دولار من ولي عهد البحرين.

    وقدم ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، تمثالا برونزيا لثلاثة من حيوانات المها بقيمة 3700 دولار، كما وصل لترامب من الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت مجموعة عملات مطلية بالذهب بقيمة 1610 دولارات.

    وأرسلت سلطنة عمان عطرا "ملكيا" محمولا في حقيبة من جلد الزواحف بقيمة 1260 دولارا.

    وكان لقادة الشرق الأوسط ظهور في القائمة التي من المقرر أن ينشرها مكتب البروتوكول في وزارة الخارجية، حيث حصل ترامب على نسخة ورقية من كتاب المزامير، من الحاخام المسؤول عن الحائط الغربي في القدس، بجانب قلادة من الذهب والألماس من كنيسة القيامة، تبلغ قيمتهما 5800 دولار، مع مشهد من الصدف لمهد المسيح بقيمة 4200 دولار، من بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس.

    الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منح ترامب نسخة من مشهد مهد المسيح على الطراز البيزنطي الجديد، ولوحة نصفية لميلانيا ترامب، قدرت قيمتها بـ6770 دولارا.

    ترامب يحتضن العلم الأمريكي
    © REUTERS / Yuri Gripas
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    قادة أوروبا حرصوا أيضا على إرسال هدايا لترامب وأسرته، حيث بعثت ميركل مجموعة أقلام وورق من الشركة الألمانية التي تشتهر بمنتجاتها الفاخرة Mont Blanc بقيمة 5264 دولارا، وقدم الرئيس الفرنسي ماكرون خريطة للولايات المتحدة تعود لعام 1783 بقيمة 1100 دولار، بينما أرسل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تمثالا من الحجر الرملي لأسد ذكر يضع تاجا بقيمة 450 دولاراً.

    وتضمنت الهدايا لوحة من الأحجار الكريمة لترامب وهو يقف أمام العلم الأمريكي بقيمة 1880 دولارا، من رئيس الوزراء الفيتنامي، وألبوم صور بعنوان "الرئيس دونالد ترامب في نيويورك" بقيمة 850 دولارا من الرئيس البولندي، ويضم صورا بالأبيض والأسود للرئيس وصورا ملونة لبرج ترامب.

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    الكلمات الدلالية:
    محمد بن زايد, الكويت, الإمارات, هدايا, ميلانيا ترامب, ترامب, السعودية, الملك سلمان, فلسطين
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