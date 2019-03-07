الدفاع المدني السعودي يعلن إحصائية مفزعة عن ضحايا "حرائق المنازل"

أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، تحذيرا من حوادث الحرائق المنزلية التي تشهدها المملكة، وتحديدا في فصل الصيف.

وقالت المديرية في بيان، إنه يمكن تلافي الخسائر البشرية والمادية وتداعياتها برفع مستوى الوعي والسلوك الوقائي، وباتخاذ الإجراءات الوقائية ومنها تركيب أجهزة الإنذار وكواشف الدخان التي أثبتت فاعليتها في كشف الحرائق فور اندلاعها.

وكشفت المديرية أن الحرائق تنشب في المنازل بنسبة 43%، ويقع أغلبها بعد منتصف الليل، مشيرة إلى أن معظم ضحايا حوادث المنازل من الأطفال الذين يشكلون ما نسبته 81% من الوفيات والإصابات، وأن 90% من الحالات تكون بسبب الاختناق.

الدفاع المدني: أغلب الحرائق تحدث أثناء النوم ٤٣٪ منها بالمنازل ٨١٪ من الضحايا أطفال.#كاشف_الدخان_لك_أمان pic.twitter.com/zuKiqv5iSZ — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) March 7, 2019

وشددت المديرية على أهمية كاشف الدخان بالمنازل لتنبيه السكان للإسراع بالإخلاء قبل اشتداد الحريق واستفحال خطره، إضافة إلى أهمية حصولهم على دورات تدريبية عامة ومتخصصة على عمليات إخلاء المنزل في أسرع وقت، بما يسهم في الحد من مخاطر الحرائق والتقليل من الخسائر البشرية والمادية.

وأفادت مديرية الدفاع المدني، بأن الهدف العام من الحملة التوعوية هو الحفاظ على الأرواح والممتلكات، بجانب الحد من خسائر الحرائق المنزلية البشرية والمادية.