اتفاق إسرائيلي أردني جديد

وقعت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، اتفاقا جديدا مع الأردن.

كتب المحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، جاء فيها أن وزارة الخارجية الإسرائيلية وقعت اتفاقا جديدا مع الأردن، حول العمل في مجال الفندقة في مدينة إيلات الإسرائيلية.

وزارة الخارجية وقعت اتفاقية مع #الأردن

بموجبها تمت زيادة 500 عامل أردني للعمل في مجال الفندقة في ايلات.



وقع الاتفاقية نائب مدير عام وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط حائيم ريجيف وسفير #إسرائيل لدى الأردن أمير فايسبرود



بذلك يبلغ عدد العمال الأردنيين في الفنادق الإسرائيلية- 2000. pic.twitter.com/UTF8jNuYlS — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) March 7, 2019

ونشر الكاتب الإسرائيلي والمذيع في هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية)، أن نائب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية لشؤون الشرق الأوسط، حائيم ريجيف، وسفير إسرائيل لدى الأردن، أمير فايسبرود، وقعا الاتفاقية الجديدة مع الأردن، التي بموجبها يتم زيادة 500 عامل أردني للعمل في مجال الفندقة في إيلات.