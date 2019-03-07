تسجيل
19:07 07 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    الأهرامات المصرية وأبو الهول

    الإحصاء المصرية: عدد الذكور يتفوق على الإناث خلال 2018

    © Fotolia / Mirceadobre78
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أصدر الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بيانا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يحتفل به في 8 مارس/ آذار من كل عام، وذلك تقديرا لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.

    وقال الجهاز المصري في بيان: إن عدد السكان التقديري للمصريين بالداخل (98.0 مليون نسمة)، منهم (50.5 مليون نسمة للذكور بنسبة 51.5%، و 47.5 مليون نسمة للإناث بنسبة 48.5%). وذلك بحسب صحيفة "المصري اليوم".

    الرياض
    © AP Photo / Hassan Ammar
    صحيفة: خطر يهدد 5 ملايين شخص في مصر والسعودية والإمارات
    وتابع البيان: وبلغت نسبة النوع 106.3% (أي أن هناك  106.3ذكر لكل 100أنثى)، وبلغ العمر المتوقع عند الميلاد للإناث 75.1 سنة مقابل 72.7 سنة للذكور عام 2019.

    وأشار الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء إلى أن عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية، بلغت 887315 عقدا، عام 2018، مقابل 912606 عقود، عام 2017، وبلغ عدد شهادات الطلاق على مستوى الجمهورية 211521 شهادة، عام 2018، مقابل 198269 شهادة، عام 2017.

    بينما بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل أقل من الربع 20.9%، من إجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر)، مقابل79.1% للرجال، و بلغ معدل البطالة 21.4% للإناث مقابل 6.8% للذكور، وبلغت نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 18.2%، مقابل الذكور 81.8%، وبلغت نسبة الإناث اللاتي تعملن عملا دائما 89.3%، مقابل 67.1 % للذكور.

    وحول نسبة التعليم، بلغت نسبة القيد الإجمالي للإناث في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي 27.0%، بينما بلغت نسبة القيد الإجمالي للمرحلة الابتدائية 98.6%، وبلغت نسبة القيد الإجمالي للإناث فى المرحلة الإعدادية 93.8% عام 2017/2018، مقابل 95.8%، عام 2016/2017، بينما بلغت فى المرحلة الثانوية 65.2% عام 2017/2018 ، مقارنة بـ 68.6% عام 2016/2017.

    ​​​ولفت الجهاز إلى أن المرأة حصلت على 8 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء، بنسبة 24% من عدد الوزراء في الحكومة، وبلغ عدد القاضيات 66 قاضية من إجمالي عدد القضاة 9694.، و 24.8% نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي والقنصلي من إجمالي العاملين، بينما بلغت نسبة الإناث في رؤساء تحرير الصحف القومية حوالى 18%، من إجمالي رؤساء الصحف القومية.

    انظر أيضا:

    انطلاق تدريب عسكري بريطاني مصري (أحمس-1) لأول مرة في مصر
    صحيفة: خطر يهدد 5 ملايين شخص في مصر والسعودية والإمارات
    تفاصيل رؤية مصر والجزائر وتونس لحل الأزمة الليبية
    مصر... حبس 5 متهمين جدد فى قضية حادث القطار
    بعد الأردن...مصر تتطلع لاتفاقيات ثنائية مع العراق
    الكلمات الدلالية:
    اليوم العالمي للمرأة, الرجل, مصر, مصر القديمة, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    معرض جنيف الدولي للسيارات لعام 2019 - جناح شركة Aurus (أوروس) الروسية والمدير العام للشركة غيرهارد هيلغيرت خلال التقديم
    معرض جنيف الدولي و"أوروس" الروسية تظهر بإطلالتها البرونزية
    ترامب سوف يفتقد كلينتون في الساحة السياسيىة
    ترامب سيفتقد كلينتون في الساحة السياسية
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك