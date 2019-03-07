الإحصاء المصرية: عدد الذكور يتفوق على الإناث خلال 2018

أصدر الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بيانا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يحتفل به في 8 مارس/ آذار من كل عام، وذلك تقديرا لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال الجهاز المصري في بيان: إن عدد السكان التقديري للمصريين بالداخل (98.0 مليون نسمة)، منهم (50.5 مليون نسمة للذكور بنسبة 51.5%، و 47.5 مليون نسمة للإناث بنسبة 48.5%). وذلك بحسب صحيفة "المصري اليوم".

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وتابع البيان: وبلغت نسبة النوع 106.3% (أي أن هناك 106.3ذكر لكل 100أنثى)، وبلغ العمر المتوقع عند الميلاد للإناث 75.1 سنة مقابل 72.7 سنة للذكور عام 2019.

وأشار الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء إلى أن عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية، بلغت 887315 عقدا، عام 2018، مقابل 912606 عقود، عام 2017، وبلغ عدد شهادات الطلاق على مستوى الجمهورية 211521 شهادة، عام 2018، مقابل 198269 شهادة، عام 2017.

بينما بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل أقل من الربع 20.9%، من إجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر)، مقابل79.1% للرجال، و بلغ معدل البطالة 21.4% للإناث مقابل 6.8% للذكور، وبلغت نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 18.2%، مقابل الذكور 81.8%، وبلغت نسبة الإناث اللاتي تعملن عملا دائما 89.3%، مقابل 67.1 % للذكور.

وحول نسبة التعليم، بلغت نسبة القيد الإجمالي للإناث في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي 27.0%، بينما بلغت نسبة القيد الإجمالي للمرحلة الابتدائية 98.6%، وبلغت نسبة القيد الإجمالي للإناث فى المرحلة الإعدادية 93.8% عام 2017/2018، مقابل 95.8%، عام 2016/2017، بينما بلغت فى المرحلة الثانوية 65.2% عام 2017/2018 ، مقارنة بـ 68.6% عام 2016/2017.

​​​ولفت الجهاز إلى أن المرأة حصلت على 8 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء، بنسبة 24% من عدد الوزراء في الحكومة، وبلغ عدد القاضيات 66 قاضية من إجمالي عدد القضاة 9694.، و 24.8% نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي والقنصلي من إجمالي العاملين، بينما بلغت نسبة الإناث في رؤساء تحرير الصحف القومية حوالى 18%، من إجمالي رؤساء الصحف القومية.