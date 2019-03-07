قصف مدفعي إسرائيلي على موقع شمالي قطاع غزة

استهدفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم الخميس، موقعا تابعا لحركة في قطاع غزة، وذلك رداً على إطلاق نار من داخل القطاع تجاه قوة عسكرية إسرائيلية دون وقوع إصابات.

© REUTERS / إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة

القدس — سبوتنيك . قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له مساء اليوم "قصفت دبابة موقعًا عسكريًّا تابعًا لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة ردًّا على تعرض بنية عسكرية بالقرب من السياج الأمني لإطلاق نار من قطاع غزة دون وقوع إصابات".

وتوفي صباح اليوم الخميس، الطفل سيف الدين عماد ناصر أبو زيد (15عاماً) متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها الليلة الماضية برصاص قوات الجيش الإسرائيلي عند الشريط الحدودي الفاصل شرق مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك" إن الفتى أبو زيد توفي متأثرا بجروح خطيرة جراء إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه قناصة الاحتلال خلال مشاركته بفعالية سلمية قرب موقع "ملكة" شرق مدينة غزة".

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن "ستة مواطنين أصيبوا بجروح مختلفة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي هاجمت المواطنين، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج".