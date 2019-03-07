السعودية تكتشف كميات كبيرة من الغاز في البحر الأحمر

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الخميس اكتشاف كميات كبيرة من الغاز للاستثمار في البحر الأحمر.
وبين الفالح أن كميات النفط في البحر الأحمر قليلة و مكلفة في عمليات الإنتاج التي تتراوح بين 30- 40 دولارا، نظرا لوجوده في مناطق عميقة في قاع البحر ما بين عمق 1200- 1500 متر.
من جهة ثانية أضاف الوزير السعودي أن شركة أرامكو السعودية تهدف إلى الاستثمار في جنوب إفريقيا لتكون منصة للدخول إلى القارة الأفريقية التي يوجد فيها فرصا استثمارية.
وأوضح الفالح "أن التوجه العالمي يركز على التكرير في مصافي النفط وذلك لتعويض الفروقات بين أسعار النفط التي تترواح بين 1 — 2 دولار في البرنامج نتيجة المواصفات في المواد الخام"، وتوقع "ارتفاع الطلب على الديزل في الأسواق العالمية".
وأشار إلى أن "عام 2020 ستواجه صناعة المشتقات النفطية تحدي كبير لوجود فروقات بين الأنواع المختلفة، فيما سنخفض الطلب على الزيت الثقيل ووقود السفن".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)