مقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال بلغم لـ"جبهة النصرة" شمال حماة

قضى 5 مدنيين من عائلة واحدة نحبهم، وأصيب بقيتهم بجروح خطيرة إثر انفجار لغم زرعه إرهابيو "جبهة النصرة" داخل أحد منازل مدينة طيبة الإمام، شمال حماة، قبل دحرهم من المنطقة في نيسان 2017.

وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة إن لغما من مخلفات المجموعات الإرهابية المسلحة، انفجر اليوم داخل أحد المنازل وسط مدينة طيبة الإمام في ريف حماة الشمالي، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال فيما أصيب 3 آخرين بجروح خطرة تم نقلهم إلى مشفى حماة الوطني.

© Sputnik . basel shartouh مقتل طفلة وإصابة أخرى بصواريخ "داعشية" على بلدة شمال حماة

وأشار المراسل إلى أن القتلى والمصابين جميعم من عائلة واحدة، فيما لا زال الأب والأم وأحد الأولاد على قيد الحياة، إلا أن حالتهم تتسم بالخطورة.

مدير الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني الدكتور سليم خلوف قال لمراسل "سبوتنيك" إن 5 مدنيين وصلو إلى مشفى حماة الوطني وقد فارقوا الحياة جراء تهتك شديد في الأنسجة إثر انفجار لغم داخل منزلهم في مدينة طيبة الإمام شمال حماة، فيما يخضع 3 آخرون لسلسلة من العمليات الجراحية في قسم العمليات المركزة.

وأكد الدكتور خلوف أن وضع الجرحى حرج للغاية، جراء خطورة إصاباتهم.

© Sputnik . BASEL SHARTOUH مقتل 5 مدنيين بانفجار لغم لجبهة النصرة شمال حماة

وكان الجيش العربي السوري خاض معارك عنيفة مع فصائل تنظيم "القاعدة" بما فيها "جبهة النصرة" والمقاتلين الصينيين في "الحزب الإسلامي التركستاني"، قبل أن يتمكن من استعادة السيطرة على طيبة الإمام في نيسان من عام 2017 بدعم من القوات الجوية الروسية.