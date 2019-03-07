الرئيس العراقي: مقاتلو "داعش" الأجانب الذين يحاكمون في العراق قد يحكم عليهم بالإعدام

قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن مقاتلي "داعش" الأجانب، الذين يحاكمون في العراق، قد يواجهون أحكاما بالإعدام.

نقلت صحيفة "ذا ناشونال"، ومقرها أبوظبي، اليوم الخميس، "إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "سيحاكمون وفقا للقانون العراقي وربما يحكم عليهم بالإعدام إذا ما أدينوا" بقتل عراقيين.

© REUTERS / AKO RASHEED الرئيس العراقي: هناك بعض العناصر المتبقية لـ"داعش" قرب الحدود مع سوريا

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد عبر في مقابلة سابقة مع قناة " الحدث " عن أمله في تلقي العراق الدعم الدولي والإقليمي في حل مشكلة اللاجئين، مشيرا إلى أن العراق تصدر محاربة الإرهاب نيابة عن العالم.

وقال الرئيس العراقي إن "الانتصار على "داعش" لم يكن سهلا وتطلب تكاتف الجميع، مشددا على أن الانتصار هو عراقي بامتياز".

وأوضح أن هناك تعاون بين الحكومة العراقية وسوريا في الجوانب العسكرية والأمنية باعتبار أن الخطر مشترك.

وأشار صالح إلى أن هناك بعض العناصر المتبقية لـ"داعش" قرب الحدود مع سوريا.

كما أكد أن القضاء العراقي هو من سيتولى مقاضاة المقاتلين الفرنسيين، لأنهم متهمون بارتكاب جرائم على الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن ذلك تم التباحث فيه مع الرئيس الفرنسي.