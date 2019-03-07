بالفيديو... أول لقطات حريق "كورنيش المعادي" في مصر

نشرت تقارير إخبارية مصرية، مساء اليوم الثلاثاء 7 مارس/آذار، أول لقطات من داخل حريق في أحد المراكب النيلية على كورنيش المعادي في العاصمة القاهرة.

وأظهرت مقاطع الفيديو، التي تداولتها وسائل إعلام مصرية، أن الحريق كان هائلا، فيما أظهرت مقاطع أخرى سيارات الإطفاء وهي تهرع إلى موقع الحريق.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مركب نيلي، وانتقل رجال الإطفاء لإخماده.

حريق كبير في باخرة على كورنيش المعادي، شوفته وانا مروح، منظر مرعب pic.twitter.com/MfdH9WkihF — 3saily (@IbrahimEssaily) March 7, 2019

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حريق هائل على كورنيش المعادى pic.twitter.com/pVbH54qsqs — Muhammad Hawas (@muhammad_hawas) March 7, 2019

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