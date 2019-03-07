بالفيديو... أول لقطات حريق "كورنيش المعادي" في مصر

وأظهرت مقاطع الفيديو، التي تداولتها وسائل إعلام مصرية، أن الحريق كان هائلا، فيما أظهرت مقاطع أخرى سيارات الإطفاء وهي تهرع إلى موقع الحريق.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مركب نيلي، وانتقل رجال الإطفاء لإخماده.
حريق كبير في باخرة على كورنيش المعادي، شوفته وانا مروح، منظر مرعب pic.twitter.com/MfdH9WkihF— 3saily (@IbrahimEssaily) March 7, 2019
حريق هائل على كورنيش المعادى pic.twitter.com/pVbH54qsqs— Muhammad Hawas (@muhammad_hawas) March 7, 2019
عاجل— المارد الكوري (@A96K7FmT77) March 7, 2019
حريق هائل على كورنيش المعادى بنهر النيل في القاهرة لمركب سياحي امتد لعدة مراكب وهناك عشرات الضحايا يصعب انتشالهم!
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