مصر تعلن الإفراج عن مواطنين محتجزين في إيران

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الإفراج عن مواطنين اثنين احتجزتهما السلطات الإيرانية بتهمة الدخول غير الشرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب إماراتي.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، اليوم الخميس، إن "الإفراج تم بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهما".

وذكرت أنه في إطار متابعتها المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين في الخارج، فقد تكللت جهود الوزارة بالنجاح في الإفراج عن المواطنين الاثنين.

وأكدت أن المواطنين المفرج عنهما في حالة جيدة.

وكانت الخارجية المصرية أعلنت، في ديسمبر/ كانون الأول، الماضي، أنها تتابع عن كثب موقف صيادين مصريين محتجزين في إيران بتهمة دخول المياه الإقليمية بشكل غير رسمي.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير ياسر محمود هاشم إن الصيادين "جاري عرضهم على المحكمة المختصة للنظر في أمرهم". وأكد "استمرار جهود وزارة الخارجية للتأكد من سلامة الصيادين، وأنهم بحالة جيدة، فضلا عن متابعة الأمر مع السلطات الإيرانية المعنية، ومواصلة بذل الجهد بُغية الإفراج عنهم".

يأتي ذلك، بعد تأكيد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ماجد القطارنة: "فقدان الاتصال، مع قارب صيد إماراتي يحمل على متنه ثلاثة مواطنين أردنيين بالإضافة إلى مصريين اثنين وإماراتي".

وأضاف القطارنة في بيان "السلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بالبحث عن القارب وتحديد آخر نقطة بحرية وصل إليها، وطلبت من الجانب الإيراني المساعدة في البحث عنهم"، متابعا "تمت مخاطبة السفارة الإيرانية في عمّان بهذا الخصوص".