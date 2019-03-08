قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض طائرة دون طيار

أسقطت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الجمعة، طائرة دون طيار، تم رصدها باتجاه مناطق سكنية في مدينة أبها.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إنه في تمام الساعة 12:24 بالتوقيت المحلي من صباح اليوم الجمعة، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسما غير معرف باتجاه مناطق سكنية في مدينة أبها، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره.

قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض طائرة بدون طيار معادية وتدمرها.https://t.co/e5D8EnL7Oe#واس — واس (@spagov) March 8, 2019

​ونقلت وكالة "واس" عن المتحدث قوله "نتج عن تساقط حطام الجسم على الأعيان المدنية إصابات متوسطة لأربعة أشخاص مدنيين، بالإضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية".

وذكر العقيد المالكي أنه "من خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية".

واختتم العقيد المالكي تصريحه بالقول "قيادة القوات المشتركة للتحالف، تحذر وبأشد العبارات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".