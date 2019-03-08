الجزائر...استقالة عدد من نواب الحزب الحاكم وانضمامهم للاحتجاجات

أعلن عدد من نواب حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر، اليوم الجمعة، استقالتهم من الحزب والانضمام إلى الاحتجاجات.