عباس سيكلف "اشتيه" بتشكيل الحكومة الجديدة

توقع مسؤولون في رام الله أن يكلف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس (أبو مازن) خلال الأيام القليلة المقبلة، حليفه القديم، محمد اشتية، بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويرى محللون أن تعيين اشتية يندرج ضمن جهود عباس لزيادة عزلة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. وتوقّع مسؤولون أن يؤيد عباس التوصية غير الملزمة التي أصدرتها اللجنة المركزية لحركة فتح. وذلك بحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان" (باللغة العربية).

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وشارك اشتية في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وشغل عدة مناصب وزارية، وهو أكاديمي وخبير اقتصادي، وكان عميدا لجامعة بيرزيت الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويشار إلى أن حكومة رامي الحمد الله، قدمت استقالتها أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.