قيادة عمليات بغداد تفتح تحقيقا في مقتل خمسة جنود

أمرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق في مقتل خمسة جنود إثر حادث إطلاق نار داخل وحدتهم.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن خلية الإعلام الأمني، قولها إن "قيادة عمليات بغداد تفتح تحقيقا بمقتل خمسة جنود بحادث إطلاق نار داخل وحدتهم"، مضيفة أن القيادة "ألقت القبض على القاتل"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

في سياق آخر، قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن مقاتلي "داعش" الأجانب، الذين يحاكمون في العراق، قد يواجهون أحكاما بالإعدام.

نقلت صحيفة "ذا ناشونال"، ومقرها أبوظبي، اليوم الخميس، "إن مقاتلي تنظيم داعش "سيحاكمون وفقا للقانون العراقي وربما يحكم عليهم بالإعدام إذا ما أدينوا" بقتل عراقيين.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد عبر في مقابلة سابقة مع قناة "الحدث" عن أمله في تلقي العراق الدعم الدولي والإقليمي في حل مشكلة اللاجئين، مشيرا إلى أن العراق تصدر محاربة الإرهاب نيابة عن العالم.