مفوض شؤون اللاجئين الأممي: سنواصل العمل لإزالة العقبات أمام عودة اللاجئين السوريين

أعلن المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الجمعة، أن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا من لبنان إلى ديارهم يقدر بنحو 165 ألفاً، وذلك استنادا إلى معطيات السلطات اللبنانية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الكثيرين يتريثون في اتخاذ القرار بالعودة.

بيروت- سبوتنيك. وقال غراندي، في تصريح للصحافيين بعد لقائه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل "جددت امتناننا لاستضافة لبنان لهذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين وأثمّن ذلك عاليا، فبعد مرور ثمان سنوات على اندلاع الأزمة السورية نجد أن العبء ثقيل جدا ويجب التوصل إلى حلول".

وأضاف "عدت ليلا من سوريا، حيث مكثت ثلاثة أيام وعاينت العودة المطردة للنازحين في الداخل السوري إلى منازلهم. كذلك سجلت عودة متزايدة في صفوف اللاجئين السوريين في لبنان ودول الجوار، وبحسب السلطات اللبنانية، قدر عدد العائدين من لبنان بحوالي 165 ألفا، لكن هناك العديد ممن يتريثون في اتخاذ القرار بالعودة".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy مبادرة لبنانية جديدة بشأن اللاجئين السوريين

وأوضح أنه "بالرغم من أن معظم اللاجئين يرغبون بالعودة، إلا أن ثمة مخاوف لديهم، ونحن نعمل مع الحكومة السورية، بدعم من روسيا ودول أخرى، لمعالجة بعض العقبات أمام هذه العودة، لاسيما في الإطار القانوني وتأمين المسكن والمسائل المتعلقة بالأملاك وتوفير الخدمات، ما يمثل تحديا كبيرا لنا".

وتابع "سنواصل العمل لإزالة هذه العقبات، ونحن نعزز وجودنا في سوريا"، لافتا إلى أن "الصبر هو المطلوب لأن هذا المسار سيكون تدريجيا، ولأننا سنعالج مخاوف اللاجئين الموجودين خارج سوريا بشكل جدي".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس اللبناني العماد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى "مواكبة لبنان في عملية تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتسريعها"، بحسب ما نقل بيان رئاسي عنه خلال لقائه غراندي.

وشدد الرئيس اللبناني على ضرورة "استمرار التعاون مع المنظمة والتنسيق مع الإدارات اللبنانية المعنية بملف العودة"، لافتاً إلى "أهمية تقديم المساعدات للنازحين السوريين بعد عودتهم إلى أرضهم".

كما أكد عون على "تعاون السلطات السورية المختصة مع الجهات اللبنانية المعنية بتنظيم العودة، ولاسيما منها الأمن العام اللبناني."

وبحسب البيان الرئاسي اللبناني فإن غراندي "وضع الرئيس عون في صورة الزيارة الميدانية التي قام بها إلى عدد من المناطق السورية، حيث اطلع على أوضاع النازحين العائدين إليها، واصفاً إياها بأنها مطمئنة، كما وضعه في أجواء المفاوضات التي يجريها مع المسؤولين السوريين للتعاون في معالجة قضية النازحين".