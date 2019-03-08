مسؤول رفيع يكشف مفاجأة: دول الخليج ترفض مساعدة السودان دون مقابل سياسي

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول غربي رفيع المستوى في الخرطوم، قوله إن دول الخليج ترفض تقديم مساعدات للسودان، دون مقابل سياسي.

وقال المصدر الذي لم تسمه الصحيفة، إن دول الخليج العربي تمتنع عن مساعدة الرئيس عمر البشير، حيث إنهم لم يحصلوا على مقابل سياسي لاستثماراتهم المالية، و"بالتالي ليس لديهم استعداد لإنفاق المزيد من الأموال في هذا السياق"، على حد قوله.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH السودان: الشرطة تستخدم القنابل المسيلة للدموع لتفريق تظاهرات في أم درمان

ويواجه الرئيس السوداني وحكومته أزمة اقتصادية خانقة منذ أكثر من عام أدت لتدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، ما تسبب في تفجير حالة غضب شعبي كبيرة تطورت منذ نحو شهرين الى احتجاجات تطالب بإسقاط النظام.

وأشار المسؤول الغربي الى أن دول الخليج لا تعرف إذا كان نظام البشير باستطاعته الصمود أو إذا كان بالإمكان الوثوق به لذلك حجبت المساعدات.

وألمح البشير في خطاباته التي أعقبت اندلاع الاحتجاجات أنه رفض عروضا من دول — لم يسمها — لتقديم المساعدة مقابل تقديم تنازلات قال إنها لا تتسق مع مبادئ الكرامة والعزة. وقال: "نصحونا بالتطبيع مع إسرائيل لتنفرج عليكم، ونقول الأرزاق بيد الله وليست بيد أحد".

وتطرقت الصحيفة إلى أن المملكة العربية السعودية سارعت إلى تقديم مساعدات سخية للأردن الذي واجه وضعا اقتصاديا مأزوما قبل عدة أشهر كما حذت دول خليجية أخرى ذات الخطوة في مساعدة البحرين، أما في حالة السودان فإن ذلك لم يحدث.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن، يوم 22 فبراير/شباط، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل حكومة الحوار الوطني وحكومات الولايات، وعين حكاما عسكريين على رؤوس تلك الولايات، كما عين وزير دفاعه، نائبا أول لرئيس الجمهورية مع احتفاظه بمنصبه.

© Sputnik . Дмитрий Астахов اتصالات رفيعة واجتماع غير معلن... ماذا يحدث في قصر الحكم بالسودان

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومن حين لآخر استعملت الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات.

ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 45 قتلوا بينما تقدر الحكومة عدد القتلى بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن. واعتقل نشطاء سياسيون وأفراد من المجتمع المدني وصحفيون.