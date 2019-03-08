برنامج لدعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم في سوريا

وتضمنت التعليمات وفق القرار 784 أنه يستفيد من البرنامج المسرحين من خدمة العلم "الإلزامية والاحتياطية" بدءا من تاريخ 15-3-2011 من غير العاملين في الدولة أو في القطاع الخاص الذي أمضى 5 سنوات فأكثر في خدمة العلم أو المسرح نتيجة إصابة بالعمليات الحربية ممن لم يخصص بمعاش تقاعدي كامل أو جزئي، كما نقلت وكالة "سانا".
وتقوم الوزارة بإعداد قوائم المتقدمين للاستفادة من غير العاملين في القطاعين العام والخاص بشكل شهري وإحالتها إلى وزير الدفاع بكتاب رسمي للتدقيق والإعادة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ الاستلام.
وبينت الوزارة أنه يتم إعلام المقبولين للاستفادة من البرنامج عن طريق مركز أو فرع أو مكتب الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية الذي تم تقديم الطلب إليه بكل التفاصيل اللازمة للاستفادة من البرنامج "عنوان أقرب مكتب بريد لاستلام المكافأة الشهرية والأنشطة التمكينية التي تتناسب مع رغبة المسرح".
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