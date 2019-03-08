قرار لأمير الكويت بشأن أزمة اليمن... ورئيس الوزراء اليمني يتحدث

ورد معين عبد الملك، على التعهدات التي قدمها الأمير الكويتي، بدعم اليمن من خلال خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.
ووصف رئيس وزراء اليمن التعهدات الكويتية المعلنة في مؤتمر جنيف الشهر الماضي بـ"السخية"، واعتبر أن توظيفها عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية خطوة هامة.
وأكد عبد الملك أن الدعم الكويتي لليمن لم يبدأ مع الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب.
وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، خلال مؤتمر المانحين بشأن الأزمة اليمنية إن، "التزام الكويت خلال عام 2019 سيكون 250 مليون دولار أمريكي، عبر آليات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ومن خلال الوكالات والمنظمات الدولية المتخصصة استجابة للنداء الذي أطلقته الأمم المتحدة لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني".
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