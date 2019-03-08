مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في غزة

وذكرت القناة الـ"13" العبرية، مساء اليوم، الجمعة، أنه قتل شاب فلسطيني وأصيب العشرات من الفلسطينيين، خلال مشاركتهم في "مسيرات العودة"، التي خرجت عصر اليوم، الجمعة، في المسيرة الفلسطينية رقم 50 ضمن ما يعرف بمسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة.
وأوردت القناة العبرية أن الفلسطينيين يستخدمون سلاح بالونات الهليوم الحارقة ليطلقونها على مستوطنات غلاف غزة، بالتوازي مع انتشار آلاف الفلسطينيين بطول الخط الفاصل بين القطاع وإسرائيل، وبأن بالونيين أطلقا من قلب قطاع غزة، وسقطا في منطقة مفتوحة داخل غلاف غزة.
وأوضحت القناة العبرية أن الفلسطينيين في قطاع غزة يخرجون في مظاهرات مستمرة كل يوم جمعة، منذ الثلاثين من مارس/آذار الماضي، فيما يعرف بـ"مسيرات العودة" وكسر الحصار عن قطاع غزة.
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