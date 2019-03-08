مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في غزة

قتل فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، برصاص القوات الإسرائيلية أثناء "مسيرات العودة" الفلسطينية شرقي مدينة رفح.

وذكرت القناة الـ"13" العبرية، مساء اليوم، الجمعة، أنه قتل شاب فلسطيني وأصيب العشرات من الفلسطينيين، خلال مشاركتهم في "مسيرات العودة"، التي خرجت عصر اليوم، الجمعة، في المسيرة الفلسطينية رقم 50 ضمن ما يعرف بمسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة.

© AP Photo / Adel Hana وفد أمني مصري يبحث مع هنية كسر الحصار على غزة

وأفادت القناة العبرية بأن أكثر من 9 آلاف فلسطيني شاركوا في المسيرة الفلسطينية، منذ صباح اليوم، الجمعة، وبأن عدد كبير منهم يحاول اختراق الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وبأن الجيش الإسرائيلي يقوم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ردا على ما أدعته الصحيفة بإطلاق الفلسطينيين المتظاهرين للحجارة.

وأوردت القناة العبرية أن الفلسطينيين يستخدمون سلاح بالونات الهليوم الحارقة ليطلقونها على مستوطنات غلاف غزة، بالتوازي مع انتشار آلاف الفلسطينيين بطول الخط الفاصل بين القطاع وإسرائيل، وبأن بالونيين أطلقا من قلب قطاع غزة، وسقطا في منطقة مفتوحة داخل غلاف غزة.

وأوضحت القناة العبرية أن الفلسطينيين في قطاع غزة يخرجون في مظاهرات مستمرة كل يوم جمعة، منذ الثلاثين من مارس/آذار الماضي، فيما يعرف بـ"مسيرات العودة" وكسر الحصار عن قطاع غزة.