بالفيديو... كيف احتفلت البورصة السعودية بيوم المرأة العالمي

وقرعت إمرأة سعودية وللمرة الأولى، جرس التداول في سوق الأسهم السعودية وذلك عرفانا لها بمناسبة يوم المرأة العالمي.
وأقيمت فعالية قرع جرس افتتاح السوق، تعزيزا للمساواة بين الجنسين في بيئة العمل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك ضمن الشراكة بين "تداول" ومبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة.
وشاركت أول سفيرة في المملكة العربية السعودية، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، فيديو للحظة قرع المرأة لجرس التداول في سوق الأسهم السعودية، وذلك عبر حسابها على موقع "تويتر".
كيف احتفلت شركة السوق المالية السعودية بيوم المرأة العالمي؟ https://t.co/VKlc7ckpOn via @YouTube— Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) March 8, 2019
وحضر الفعالية، رئيس مجلس إدارة "تداول"، سارة السحيمي، والمدير التنفيذي لتداول المهندس خالد الحصان.
وبذلك، تنضم "تداول" إلى نحو 80 سوقا مالية حول العالم تقيم هذه الفعالية ضمن الشراكة مع مبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة، بهدف تمكين المرأة في قطاع الأسواق المالية واحتفاء باليوم العالمي للمرأة.
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