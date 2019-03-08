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    سيدات سعوديات

    بالفيديو... كيف احتفلت البورصة السعودية بيوم المرأة العالمي

    © AFP 2018 / Fayez Nureldine
    العالم العربي
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    شهد أمس الخميس، إقامة البورصة السعودية، احتفالا غير مسبوق، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

    وقرعت إمرأة سعودية وللمرة الأولى، جرس التداول في سوق الأسهم السعودية وذلك عرفانا لها بمناسبة يوم المرأة العالمي.

    وأقيمت فعالية قرع جرس افتتاح السوق، تعزيزا للمساواة بين الجنسين في بيئة العمل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك ضمن الشراكة بين "تداول" ومبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة.

    وشاركت أول سفيرة في المملكة العربية السعودية، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، فيديو للحظة قرع المرأة لجرس التداول في سوق الأسهم السعودية، وذلك عبر حسابها على موقع "تويتر".

    وحضر الفعالية، رئيس مجلس إدارة "تداول"، سارة السحيمي، والمدير التنفيذي لتداول المهندس خالد الحصان.

    وبذلك، تنضم "تداول" إلى نحو 80 سوقا مالية حول العالم تقيم هذه الفعالية ضمن الشراكة مع مبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة، بهدف تمكين المرأة في قطاع الأسواق المالية واحتفاء باليوم العالمي للمرأة.

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    © AFP 2018 / Adem Altan
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    وإلى جانب قرع جرس افتتاح السوق بهذه المناسبة، شملت الفعالية استعراض بعض التجارب الملهمة، كما وقع المدير التنفيذي لشركة "تداول" على اتفاقية "مبادئ تمكين المرأة" كأول شركة سعودية ليعكس التزام تداول بأهمية تعزيز دور المرأة في قطاع الأسواق المالية والشركات المدرجة.

    وتأتي الفعالية انطلاقا من دور "تداول" في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وضمن إطار الشراكة بين "تداول" ومبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة باعتبارها سوقا مالية شريكة، والتي تم الإعلان عنها في ديسمبر/كانون الأول 2018، هادفة إلى تعزيز قضايا الاستدامة في الأسواق المالية السعودية وإلى خلق منصة لتبادل الخبرات والمعلومات في سبيل استكشاف آفاق التعاون بين الأسواق المالية من جانب، والمستثمرين والمشرعين والمصدرين من جانب آخر، بما يؤدي إلى تعزيز الشفافية ورفع مستوى الأداء فيما يتعلق بالقضايا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتحفيز الاستثمارات المستدامة.

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